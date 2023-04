Scaduti i termini per le liste, le Amministrative entrano nel vivo

Con la scadenza del termine per la presentazione delle liste è entrata nel vivo la campagna elettorale per le amministrative del 14 e 15 maggio.

In Campania sono ottantaquattro i Comuni interessati, tra cui diciannove sopra i quindicimila abitanti e quindi destinati al ballottaggio qualora nessuno dei candidati superasse il 50% dei voti espressi al primo turno.

Tra i centri in cui si andrà alle urne Marcianise e Maddaloni nel Casertano, Scafati e Pontecagnano in provincia di Salerno, Torre del Greco e Pomigliano in provincia di Napoli.

Proprio a Pomigliano, teatro nel 2020 della prima storica alleanza locale tra Pd e Movimento cinque stelle, stavolta i due partiti non hanno presentato le proprie liste a causa del naufragio dell'accordo trovato appena ventiquattro ore prima intorno al profilo del giornalista Marco Iasevoli.

Ai nastri di partenza, quindi, ci saranno tre aspiranti sindaci: lo stesso Iasevoli, sostenuto solo dalla lista Per, Vito Fiacco per Rinascita e Lello Russo, già sei volte sindaco, alla guida di una coalizione di Civiche. La lista dei Verdi, invece, è stata presentata con riserva.