"Schermate la stazione elettrica", sos elettrosmog ad Arola

I cittadini di Arola, frazione collinare di Vico Equense, chiedono da anni la schermatura elettromagnetica della stazione elettrica dell'Enel. Una misura a protezione dall'elettrosmog che reputano ancora più urgente nell'imminenza di un notevole potenziamento del voltaggio a opera di Terna, da 60 a 150 chilovolt. In un'animata assemblea la cittadinanza ha chiesto che venga utilizzata la stessa soluzione individuata per Sorrento e Capri. Perchè la stazione e l'elettrodotto sono molto vicini alle case e già nel 2002 il Comune di Vico Equense con ordinanza aveva vietato ai residenti di sostare all'esterno delle case e sui balconi per più di quattro ore al giorno. Vent'anni dopo nulla è cambiato.

Giovanni Ponti, presidente del Collettivo Alta Tensione evidenzia come sia un annoso problema di salute pubblica che va affrontato e risolto.

Il sindaco di Vico Equense Giuseppe Aiello assicura che l'interlocuzione con Terna ed Enel è costante: “Verranno eliminati 50 tralicci da questo territorio - dice - e con Enel stiamo già lavorando per schermare tutto quello che rimarrà”.

I cittadini vogliono vedere opere concrete, i parlamentari del Movimento 5 Stelle, il senatore Orfeo Mazzella e la deputata Carmen Di Lauro, annunciano la richiesta di atti ispettivi ai Ministeri competenti.