Tecnologia, scrittura, gioco: le idee dei ragazzi per l'inclusione a scuola

“Scienzabilmente” è un concorso di idee aperto alle scuole superiori della Campania per far esercitare i ragazzi sui temi dell'inclusione, della disabilità, della cultura della diversità. Giunta alla seconda edizione, l'iniziativa è promossa a RDR Rainbow diversamente radio, la web radio dell'associazione “I ragazzi della barca di carta”. Sei le scuole finaliste, tre le vincitrici: l'Isis Elena di Savoia di Napoli, il Liceo Torricelli di Somma Vesuviana e l'Ipseoa Ippolito Cavalcanti di Napoli con tre progetti che vanno dalla poesia alla tecnologia applicata in cucina, passando per un qr code per l'accessibilità ai luoghi del territorio.

Spazio anche alla robotica con il Pingubot sviluppato dagli studenti dell'istituto Tassinari di Pozzuoli per la riabilitazione della memoria e a un gioco contro gli stereotipi di genere ideato all'università Federico II di Napoli.

Nel servizio le interviste a Mario Majorano, studente dell'istituto Tassinari di Pozzuoli, a Bruno Siciliano, docente della Federico II di Napoli e coordinatore di Prisma Lab e ad Antonella Liccardo, docente della Federico II di Napoli e delegata al bilancio di genere.