Scontro alla Camera di Commercio di Napoli, il Tar sospende le elezioni

E' ancora tutti contro tutti alla Camera di Commercio di Napoli. Il Tar della Campania, infatti, ha sospeso le procedure per il rinnovo del Consiglio dell'ente accogliendo il ricorso presentato da Associazioni storiche, Unione Industriali, Confcommercio e altri contro le nuove regole d'ingaggio varate dal presidente Ciro Fiola per presentarsi alle elezioni.

Secondo i ricorrenti, Fiola, pronto alla ricandidatura, avrebbe partorito un vero e proprio labirinto burocratico al fine di ostacolare la definizione della rappresentanza delle associazioni a lui ostili. Una tesi che sarà discussa in Camera di Consiglio il prossimo 10 maggio.

Nell'attesa, non è chiaro se il termine del 29 aprile per la formalizzazione del peso "elettorale" delle varie associazioni sarà spostato in avanti o se resterà in vigore, basandosi però sulle vecchie regole.

Per il presidente dell'Unione industriali di Napoli Costanzo Jannotti Pecci, la decisione del Tar conferma la "gestione disinvolta dell'ente camerale fatta da Fiola". Mentre il presidente uscente, da mesi in aperta ostilità con gli oppositori, si limita a prendere atto della scelta dei giudici e rinvia ogni valutazione a quando sarà discusso il merito del ricorso.