Scudetto a un passo, cresce l'attesa tra i tifosi

Napoli-Salernitana e Inter-Lazio, destini incrociati. Se gli azzurri batteranno sabato i granata , dovranno attendere il risultato della gara che si giocherà domenica alle 12,30 al Meazza. Nel caso i laziali perdessero o pareggiassero l'incontro, il Napoli potrebbe festeggiare la conquista del suo terzo tricolore.

E' per questo che da più parti si chiede lo spostamento del match del Maradona da sabato a domenica, in contemporanea con Inter-Lazio. Decisione che spetta alla Lega di serie A.

La città è in fibrillazione. La gioia dei napoletani è già esplosa al triplice fischio di Juventus-Napoli. In tanti si sono riversati per le strade per festeggiare il successo contro i bianconeri. Striscioni e bandiere all'aeroporto di Capodichino, dove i tifosi hanno atteso l'arrivo della squadra da Torino. Raspadori, autore del gol vittoria, Osimhen e Kvaratskhelia i più acclamati dalla folla.

Due i giorni di riposo concessi da Spalletti ai suoi. Gli azzurri riprenderanno ad allenarsi mercoledì a Castel Volturno per preparare al meglio la gara contro la Salernitana. Partita da non prendere sottogamba visto l'ottimo stato di forma della squadra di Sousa, reduce dalla vittoria per 3-0 contro il Sassuolo.