Sfogo di Spalletti, la reazione dei tifosi

Nulla è perduto. La rimonta è possibile. Questo il pensiero dei tifosi del Napoli dopo la sconfitta per uno a zero in casa del Milan nell’andata dei quarti di Champions League. Ma per tentare l’accesso alle semifinali, martedì, occorreranno il miglior Napoli con Osimhen che, parola di Spalletti, ci sarà al cento per cento e il miglior pubblico del “Maradona”. Fanno discutere le parole dell’allenatore azzurro nel post partita di San Siro. Il tecnico si è detto dispiaciuto di quanto accaduto sugli spalti nella gara di campionato con il Milan. “La squadra sta vincendo lo scudetto dopo 33 anni e ha subìto quel clima. E’ stata presa in ostaggio – ha detto Spalletti - Il tutti contro tutti è inspiegabile. Se accadrà di nuovo nella sfida di ritorno lascerò la panchina e andrò a casa”. L’allenatore parlerà nuovamente domani alla vigilia della sfida col Verona di sabato, intanto, noi abbiamo raccolto le reazioni al suo sfogo da parte dei tifosi.