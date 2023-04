Sindaci sotto attacco

Due ordigni sono esplosi sotto casa dei primi cittadini di Castel San Giorgio e Roccapiemonte, due Comuni confinanti al limite tra agro Nocerino e valle dell'Irno, in provincia di Salerno.

Paura, rabbia e sgomento i sentimenti provati dai due sindaci Paola Lanzara e Carmine Pagano che sostengono di non aver ricevuto minacce in passato. “Non indietreggiamo - dicono - non ci lasciamo intimidire”.

Le indagini coordinate dalla procura di Nocera Inferiore e dalla Dda di Salerno passano al vaglio possibili interessi criminali legati ai piani urbanistici e agli appalti relativi a rifiuti e fondi del PNRR