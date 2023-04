Sostenibilità, nuova sfida per le aziende storiche familiari

Radici profonde per resistere al vento del cambiamento. E' questo il segreto delle aziende italiane familiari storiche, da anni unite nel progetto “I centenari”, associazione nata proprio a Napoli. E dal capoluogo campano parte una riflessione-confronto su un tema di stringente attualità, i criteri Esg. Ambiente, sociale e governance. In poche parole sostenibilità. Sul tema i Centenari, con il direttore Biagio Orlando, e Banca di credito popolare hanno messo confronto esperienze e segnalato criticità. Tra queste gli adempimenti burocratici e no, che in tema di impatto ambientale della produzione, organizzazione del lavoro e dei trasporti, vanno ora posti in essere. Ma la sostenibilità, non solo in prospettiva, come benessere diffuso, ma anche nell'immediato, come riorganizzazione, va vista anche come opportunità. Per le aziende, quelle centenarie in primis, un'altra sfida da affrontare. Le interviste a Felice delle Femine della Banca di credito popolare e Marco Monsurrò amministratore Coelmo.