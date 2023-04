Sousa: "Per la salvezza dobbiamo dare tutto, oltre il 100%"

"Dobbiamo dare tutto per la salvezza, più del 100%". Paulo Sousa presenta così la sfida in trasferta con lo Spezia, diretta concorrente della Salernitana nella lotta per restare in serie A. Esodo di tifosi ospiti al Picco, se ne prevedono 1500. Granata a quota 27 in classifica, liguri a 24. "Avversario da rispettare", rimarca il tecnico portoghese, "mi aspetto una partita equilibrata, ma difficile".

In attacco ballottaggio tra Dia e Piatek, mentre in difesa l'infortunato Mazzocchi dovrebbe essere sostituito da Sambia.