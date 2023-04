Spalletti: "Bene la pace tra società e tifosi". Ed è polemica sugli arbitraggi

E' un Luciano Spalletti tutto sommato soddisfatto quello che si presenta ai microfoni dopo il pari casalingo del Napoli con il Verona. Il tecnico apre la conferenza stampa salutando con favore la pace siglata tra società e tifosi, poi analizza la gara lodando comunque l'atteggiamento dei suoi, infine rifila una stoccata all'arbitro ("concesse troppe perdite di tempo") non senza stigmatizzare ancora la conduzione della gara di andata col Milan in Champions, che ha privato il Napoli di Kim e Anguissa. Chiusura sul rientro di Osimhen: “Ha confermato di avere capacità che altri non hanno”.