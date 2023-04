Spalletti: "Divertiamoci. Guardiola? Magari berremo insieme un caffè turco..."

Tra pretattica e dubbi reali, le scelte di Spalletti per la sfida col Milan restano avvolte dall’incertezza. Di sicuro c’è che non ci saranno Osimhen e Simeone, entrambi non convocati per la gara d’andata dei quarti di Champions. Precauzione per il primo, necessità per il secondo, sta di fatto che a restare scoperto è il ruolo di punta centrale ed è su quello che l’allenatore ha riflettuto a lungo in questi giorni: raspadori la scelta più scontata; ma anche lui non è al top. E allora ecco l’alternativa più creativa: utilizzare da centravanti uno degli esterni d’attacco. Lozano o Kvaratskhelia, entrambi già testati in passato in quella posizione, entrambi disposti al sacrificio. In quel caso, sarebbe Elmas a spostarsi sulla fascia.

Scelte importanti, certo, ma per Spalletti a contare è soprattutto la testa con cui si entrerà in campo al Meazza per una sfida da sogno da giocare davanti ai 4mila tifosi del settore ospiti e ai tantissimi sparsi nel resto dello stadio. Il tecnico ha invitato la squadra a divertirsi e a godersi il momento storico, mentre il capitano Giovanni Di Lorenzo ha garantito che il precedente con i rossoneri, quello 0-4 subìto dagli azzurri al Maradona, fa storia a sé stante. E che il Napoli in campo in Champions sarà diverso.

Ritorno il 18 aprile al Maradona, poi chissà. Di sicuro, alzandosi in piedi per rendere omaggio a Guardiola e chiarire la sua posizione in una polemica a distanza già tramontata, Spalletti dà al suo collega spagnolo un appuntamento decisamente ambizioso: “Spero di poterci ridere su davanti a un caffè turco”. Riferimento chiaro all'ultimo atto della Champions, previsto a Istanbul.

- Spalletti ultima frase