Spalletti: "L'ultimo sforzo per i nostri tifosi, poi una festa dedicata ai bambini"

Anche adesso, a 90 minuti dal sogno, la parola d'ordine è solo una: far parlare prima il campo, poi eventualmente festeggiare. E' il mantra di Spalletti da settimane, impossibile fargli cambiare rotta anche ora che la storia è lì, a portata di mano. Di sicuro, contro la Salernitana il suo Napoli scenderà in campo con un obiettivo preciso, che è poi lo stesso da 9 mesi: far felici i tifosi.

“Tavola già apparecchiata per la festa”, dice Sarri. “Disagi nella preparazione della sfida”, accusa Paulo Sousa. Ma sullo spostamento del derby da sabato a domenica Spalletti chiarisce: “Noi non abbiamo chiesto nulla, è una questione di sicurezza”.

Per quei pochi che ancora ne fossero all'oscuro, il Napoli dovrà sperare che la Lazio non vinca a Milano nel match con l'Inter delle 12,30, poi dovrà a sua volta battere la Salernitana e solo a quel punto potrà iniziare la festa. Una festa, sottolinea l'allenatore azzurro, che dovrà essere dedicata soprattutto ai bambini.