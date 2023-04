Spalletti mantiene i piedi per terra: "Mancano cinque vittorie"

Continua a tenere i piedi per terra Luciano Spalletti, ancora di più dopo la sconfitta con il Milan. Nessuno è infallibile, neanche il Napoli, spiega il tecnico toscano tornando sulla partita di domenica scorsa.

E allora testa al Lecce. I giallorossi vengono da cinque sconfitte consecutive, ma all'andata furono l'unica squadra ad uscire indenne dal Maradona.

Spalletti non fa nomi ma annuncia cambi di formazione. Raspadori è pienamente recuperato. Torna anche Olivera. Di sicuro in Puglia non ci sarà Osimhen. Ma sono buone le possibilità di vedere il capocannoniere del campionato in campo in Champions contro il Milan.

È stata una settimana particolare a Napoli: in città c'è da tempo un clima di festa, ma il silenzio del "Maradona" per la protesta dei gruppi non è passato inosservato.

Intanto continuano i preparativi per l'eventuale festa scudetto. Tavolo tecnico in prefettura con le istituzioni cittadine, presente anche il presidente De Laurentiis. Una prima bozza prevederebbe una doppia festa organizzata in due giorni, il 3 e il 4 giugno, allo stadio Maradona e a Piazza del Plebiscito.