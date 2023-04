Spalletti: "spero di prendere con Guardiola un buon caffé turco"

Allenamento di rifinitura per il Napoli in vista del match valido per i quarti di finale di Champions League contro il Milan al Meazza. Raspadori recuperato ma “sarà valutato domani mattina” secondo il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti, che chiede ai suoi giocatori di godersi il momento e di divertirsi, anche senza Osimhen: “Abbiamo vinto partite importanti anche senza di lui”. Termina la conferenza parlando delle frasi di Guardiola nei confronti delle possibilità di vittoria della Coppa da parte del Napoli: “Quando lo incontrerò ne parleremo insieme, magari davanti a un buon caffè turco”.

Per il capitano Di Lorenzo la straordinaria stagione in corso non deve rendere scontato il risultato ottenuto in Champions. Rispetto al confronto in campionato terminato per 0-4 in favore dei rossoneri al Maradona, il capitano afferma: “Sarà una partita completamente diversa. Quello non era il vero Napoli”.