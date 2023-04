Salernitana, Paulo Sousa soddisfatto a metà, ma l'obiettivo è più vicino

Niente strappi, la Salernitana va avanti a piccoli passi. Quarto pareggio di fila, quinto risultato utile consecutivo. Una continuità che premia, classifica alla mano. Il Verona è lontano nove punti e al termine del campionato mancano 10 partite. Al “Picco” è un alternarsi di alti e bassi. A decidere sono due errori individuali. L'autogol di Caldara. Il controllo mancato di Pirola che apre la strada a Shomurodov. In una domenica in cui lo scavetto rappresenta un'autentica croce per le squadre campane. Croce che, tuttavia, Paulo Sousa non vuole addossare a singoli. Il tecnico si assume le responsabilità per alcune scelte, nel secondo tempo, che non hanno dato i frutti sperati. Seppur soddisfatto a metà, il tecnico granata resta comunque fiducioso. "Siamo meglio di quanto visto - dice - ma restiamo sulla strada giusta".