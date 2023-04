Stellone e la “partita della vita”

Nel giorno di Pasquetta in campo tutta la cadetteria in una giornata potenzialmente fondamentale nella lotta per non retrocedere. Il Benevento, reduce da sei partite senza vittorie e distante sette punti dalla zona salvezza, riceve un’altra squadra in crisi, la Spal. Nella conferenza stampa della vigilia mister Stellone non usa troppi giri di parole per descrivere l’importanza del match.