Successo al Vinitaly, ma i vini campani non attirano il mercato estero

Folla di visitatori agli stand, produttori soddisfatti, un clima di generale ottimismo. Il Vinitaly 2023 è stato per la Campania un successo, certificato anche da numeri e premi. L'Aglianico è entrato nella lista dei quindici vini che più hanno aumentato la loro fetta di mercato, +2,9%. Mentre il marchio Feudi di San Gregorio è tra gli otto vincitori dell'UniCredit Wine Award quale miglior ambasciatore del settore in Italia.

Non mancano però le note negative. Secondo un'indagine di Nomisma, solo un italiano su due conosce i vini campani. Un deficit che si estende all'estero, se si pensa che la regione vanta il dieci per cento dei vigneti nazionali ma solo l'un per cento del fatturato del settore oltreconfine. Va accresciuta la notorietà del brand. Uno dei motivi per cui la Regione vuole un unico consorzio, Dop Campania, che unisca i tanti attualmente presenti.

Le armi per il rilancio non mancano. Ci sono i vitigni storici, certo, ma anche le realtà più innovative, come la distilleria Petrone, che a Verona ha portato la sua cantina "sottomarina". Una cassa con 370 bottiglie conservata per un anno in fondo al mare per affinare il gusto del liquore. Tra piacere del palato e ricerca scientifica.

Nel servizio le interviste al presidente della Camera di Commercio di Napoli Ciro Fiola e all'assessore regionale all'Agricoltura Nicola Caputo.