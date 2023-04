"Gli Spagnoli a Napoli" e il fascino di Capodimonte

È stata una domenica che numerose famiglie di turisti hanno deciso di trascorrere a Napoli all'insegna della cultura. A metà giornata erano già stati staccati 1.400 biglietti nel museo di Capodimonte. Oltre ai capolavori delle esposizioni permanenti, quella su “Gli Spagnoli a Napoli, Il rinascimento meridionale” è sicuramente un'attrazione di primo piano. Il 25 aprile queste opere saranno visitabili gratuitamente come avverrà in tutti i musei e parchi archeologici statali. E a Capodimonte si prevede di sfiorare le 4mila presenze.

Oltre alla “Madonna del Pesce” di Raffaello, in prestito dal museo del Prado di Madrid, anche opere meno conosciute e da scoprire, andando in giro per la regione. Da Castel Sant'Elmo alla Certosa di Padula, anche tutti i luoghi della cultura della Direzione regionale Musei Campania saranno aperti al pubblico gratuitamente per la Festa della Liberazione.

Nel servizio l'intervista al professore Andrea Zezza, curatore della mostra “Gli Spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale”.