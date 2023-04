Tasse e multe non pagate, il Comune di Napoli lancia la lotta all'evasione

La riscossione dei tributi del Comune di Napoli affidata a una società esterna per aumentare le entrate, migliorare i servizi e adempiere a uno degli impegni presi dal sindaco al momento di firmare con il governo il Patto per Napoli.

E’ il senso dell’operazione presentata a Palazzo San Giacomo. A occuparsi del capitolo delle entrate sarà, dal primo maggio, la società “Napoli obiettivo Valore”, presieduta dal direttore generale dello Svimez Luca Bianchi e facente capo a Municipia Spa, da tempo al fianco di diversi Comuni in tutta Italia.

Tra le varie novità, oltre ai sistemi informatici e ai modelli operativi forniti dall’azienda, anche l’utilizzo di riprese aeree al fine di fare luce sul patrimonio immobiliare “occulto” che negli anni è sfuggito alla rete dell’Imu, contribuendo a creare il disavanzo da oltre due miliardi di euro nelle casse comunali. “Una cifra - ha sottolineato l’assessore al Bilancio Paolo Baretta - clamorosa soprattutto se si considera che si riferisce alla sola platea conosciuta e registrata. E non contempla, quindi, l’evasione vera e propria”.

Il contratto di scopo siglato avrà la durata di dieci anni e dovrebbe garantire al termine del percorso il recupero in tutto di 1 miliardo di euro e, a regime, di oltre 70 milioni l’anno da Imu e Tari. Una fetta importante, inoltre, dovrebbe arrivare dalla riscossione delle somme relative alle multe per le violazioni del codice della strada elevate ma mai incassate. Un progetto ambizioso ma quanto mai necessario per le disastrate finanze cittadine.



Nel servizio le interviste a Luca Bianchi (presidente di “Napoli obiettivo Valore”), al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e all'assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta.