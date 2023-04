Sos criminalità, il prefetto di Caserta: "Servono strumenti di difesa e prevenzione"

Sos criminalità a Caserta dopo gli ultimi due episodi di violenza, l'aggressione a una scolaresca siciliana da parte di stranieri all'esterno della Reggia e la rapina subita in casa dall'avvocato Vittorio Giaquinto. Per questo motivo si è tenuto un vertice in prefettura. “Non c'è allarme - spiega il prefetto Giuseppe Castaldo - Ma invito i cittadini a dotarsi degli strumenti di difesa passiva”.