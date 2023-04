Telefono Amico: più di 110mila richieste di aiuto in un anno

Nella giornata mondiale dedicata alla salute, Telefono Amico tira le somme di un anno di attività e lo fa da Napoli, una delle sedi più antiche.

"Le telefonate che arrivano - spiegano - sono per la maggioranza, dopo la pandemia, di uomini tra i 40 e i 60 anni che vivono situazioni complesse da un punto di vista lavorativo e sociale".

Con oltre 110mila richieste di aiuto giunte in un solo anno, Telefono Amico si conferma uno dei principali termometri del disagio in Italia. Un lavoro svolto in prima linea sempre da volontari.