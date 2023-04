Tempo di isole, a Capri 9000 persone sbarcate in un giorno

Già dalle prime ore del mattino di Pasquetta il molo Beverello è pieno di turisti in viaggio per le isole del golfo. La tradizione napoletana di passare il Lunedì dell'Angelo nell'arcipelago campano si unisce alla voglia dei viaggiatori stranieri di scoprire le bellezze isolane campane.

Durante il ponte di Pasqua dal principale hub per i trasporti marittimi veloci sono transitati più di 40mila passeggeri. Aliscafi pieni per Capri, dove il 75% delle strutture ricettive è aperto con occupazioni alberghiere intorno al 90%. Numeri simili anche per Sorrento mentre Ischia vive un po' più sul last minute, solo un albergo su 3 è aperto e la stagione comincia il 25 aprile. Un poderoso flusso turistico, segnale di un'estate che viaggia su cifre record con un +12% di presenze stimate rispetto allo scorso anno. A godere del ritrovato splendore turistico della Campania è anche il mondo delle crociere, per il 2023 previsti 440 approdi e un milione e mezzo di visitatori.