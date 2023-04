In provincia di Salerno 20 Comuni al voto

In provincia di Salerno sono 20 i Comuni chiamati al voto nella tornata delle amministrative di maggio, che interesserà 129.386 elettori, in maggioranza donne. Il più grande è Scafati, con oltre 39mila aventi diritto; il più piccolo è Romagnano al Monte, con appena 353 elettori.

Tre i Comuni con più di 15mila abitanti e possibile turno di ballottaggio: Campagna, Pontecagnano Faiano e Scafati.

A Campagna tre i raggruppamenti civici a sostegno di altrettanti candidati. A Pontecagnano Faiano il M5S corre per conto proprio, mentre il Pd guida la coalizione di centrosinistra e il centrodestra si presenta unito. Discorso diverso a Scafati, dove i candidati a sindaco sono 5: qui Fratelli d'Italia non è in coalizione con Lega e Forza Italia, mentre Pd e Cinquestelle si alleano per sostenere lo stesso candidato.

17, invece, sono i Comuni con meno di 15mila abitanti e turno unico: Atena Lucana, Aquara, Calvanico, Castelcivita, Giungano, Laviano, Montecorvino Rovella, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Olevano sul Tusciano, Pellezzano, Perito, Roccagloriosa, Romagnano al Monte, San Gregorio Magno, San Mango Piemonte, Scala.

Due i casi particolari, con ritorno anticipato alle urne: Scafati, dove il consiglio comunale in sella dal 2019 è stato sciolto a febbraio per le dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri ed il Comune è stato commissariato; Ogliastro Cilento: qui a gennaio l'amministrazione si è sciolta per effetto delle dimissioni rassegnate dal sindaco eletto un anno e mezzo prima.