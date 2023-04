Festa scudetto: i dettagli del piano sicurezza

Il piano del Comune di Napoli in caso di scudetto: zona pedonale da Piazza Garibaldi a Fuorigrotta, 91 i varchi presidiati, poche deroghe per il passaggio tra cui auto d’emergenza, disabili, operatori dell’informazione, oltre ai taxi e ai mezzi pubblici che saranno potenziati. Vietati i fuochi pirotecnici. Bevande acquistabili solo in bicchieri di carta o plastica. Molti musei restano aperti