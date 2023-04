Salernitana, contro il Sassuolo tre punti che valgono oro

Arechi in festa, oltre ventimila sugli spalti per celebrare il successo più prezioso della stagione. Mette un'ipooteca sulla salvezza, la Salernitana. Sconfitto con un perentorio 3-0 il Sassuolo.

Granata concentrati sin dalle prime fasi del match. Subito forte il pressing sugli emiliani. La rete del vantaggio arriva dopo appena nove minuti sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Dalla bandierina Candreva lancia il pallone nel centro dell'area, sponda di Gyomber, interviene Pirola che di testa mette alle spalle di Consigli. Sterile la reazione di emiliani, mentre la squadra di Sousa, mai doma, continua ad attaccare. E allora sale in cattedra Boulaye Dia. Il senegalese, servito da Botheim, firma il gol del raddoppio. Il Sassuolo allora si scuote e prova ad accorciare con Frattesi, ma Ochoa fa buona guardia. Nella ripresa ci prova Pinamonti, il suo destro finisce alto. Il 3-0 dei padroni di casa arriva al termine di un'azione da manuale. Candreva per Dia. L'attaccante serve Coulibay che dal limite traffigge Consigli. Quattro i minuti di recupero, poi può esplodere la gioia della torcida granata.