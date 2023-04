Come un romanzo la vita di Elvira Notari, prima regista in Italia, una delle prime al mondo

Elvira Coda, entrata nella storia del cinema con il cognome del marito, Notari, è stata la prima regista italiana e una delle prime al mondo. Nata a Salerno nel 1875, negli anni del cinema muto ha raccontato Napoli in oltre sessanta film quasi tutti perduti.

Straordinari anche per il valore storico gli spezzoni di Napoli sirena della canzone, restaurati dalla Cineteca di Bologna e proiettati all'Archivio di Stato per la presentazione di Elvira, il libro in cui Flavia Amabile fa rivivere una pioniera dimenticata anche per volontà del fascismo che non amava la sua rappresentazione senza filtri di vicoli e bassifondi.

La direttrice dell'archivio, Candida Carrino, annuncia la nascita di una sezione dedicata alla fotografia. Nella casa della memoria gli studenti riscoprono la regista, attrice, produttrice, innovatrice del linguaggio cinematografico ma anche la donna che combatte per realizzare i suoi sogni.

Nel servizio le voci della scrittrice Flavia Amabile e di Antonella Di Nocera, docente esperta di Cinema