A Palazzo Reale con Caravaggio è boom di visitatori

Per chi arriva e da piazza del Plebiscito il primo colpo d'occhio è la coda lunghissima che si snoda. Turisti ordinatamente in fila per ammirare le sale in cui è passata la Storia, ma anche per vivere un'emozione unica davanti alle opere di Caravaggio. E aprile è un mese da record.

"Non è ancora finito e abbiamo avuto già più di 40.000 visitatori, un risultato mensile che in tutto lo scorso anno non abbiamo raggiunto. Vediamo numeri in crescita in tutta la città e probabilmente ancora di più a Palazzo Reale, anche perché abbiamo la mostra, ancora aperta, con ospite d'onore Caravaggio" dice il direttore Mario Epifani.



La Flagellazione è il capolavoro intorno a cui ruotano le opere, provenienti dalle collezioni di Capodimonte e Palazzo Reale, che dialogano nel segno del grande genio ribelle.

"L'effetto è impressionante, sulla tela il gioco delle ombre e delle luci è molto, molto bello", commenta un turista francese.

