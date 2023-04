Sabato torna Tgr Mezzogiorno Italia

Torna sabato alle 13.25 su Rai 3 dal Musap, museo della Fondazione Circolo Artistico Politecnico di Napoli, la rubrica nazionale della Tgr dedicata al Sud: Mezzogiorno Italia. Andremo a Bacoli, la perla dei Campi flegrei poi in volo per scoprire le bellezze naturali del Molise. E ancora in Abruzzo, dove nascono le cornici destinate ai più importanti musei del mondo. A Napoli, tra cibo, arte e buone letture. E infine conosceremo il mago del volo, talento e pratica per riprese mozzafiato.