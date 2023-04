Spostamento Napoli-Salernitana a domenica, vertice in Prefettura

Lo slittamento da sabato a domenica della partita Napoli-Salernitana continua a tenere banco. Il caso è stato affrontato in un vertice sull'ordine pubblico che si è tenuto in Prefettura. Un altro è annuciato per domani. Alla riunione ha preso parte il Sindaco Manfredi, e anche il presidente del calcio Napoli De Laurentiis sta seguendo l'evoluzione degli eventi. Posticipare il derby a domenica consentirebbe di giocare in contemporanea con la partita Inter-Lazio, in programma alle 12.30. Se i biancocelesti non dovessero vincere e il Napoli battesse i granata, allora allo stadio Maradona potrebbe esplodere la festa per la conquista del terzo scudetto. E'chiaro, come ha ribadito il Prefetto Palomba, che l'ultima parola sullo spostamento di Napoli-Salernitana spetta comunque alla Lega di serie A.

La città attende. Pronta a celebrare la cavalcata della squadra di Spalletti, già accolta in trionfo al ritorno dalla partita contro la Juve. Una vittoria che resterà a lungo impressa nella memoria dei tifosi azzurri.