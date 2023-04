Fiamme nell'ex Villa Russo a Miano, paura fra i residenti

Un cassonetto dato alle fiamme, il fuoco che arriva al portone di legno dell'ex clinica Villa Russo, l'ennesima denuncia che arriva in un video dei residenti. Il quartiere di Miano si risveglia con la paura per quella che tutti considerano una bomba a orologeria. E' stato un cittadino ad avvertire i vigili del fuoco dell'incendio. Stamattina la polizia locale ha transennato il portone danneggiato.

Quella che un tempo era una struttura sanitaria all'avanguardia oggi è una discarica di ogni sorta di materiale. La via crucis dell'ex Villa Russo risale a quattro anni fa, quando il Comune ha tentato di bonificare l'immobile in danno ai 55 soci proprietari, ma non ha potuto procedere perché l'edificio è inagibile e andrebbe rimossa l'enorme quantità di rifiuti sversati nella corte interna e nei locali.

Nel servizio, le voci di Lella Apredda, presidente dell'associazione "Miano protagonista" e Fortuna Musella, consigliera della VII Municipalità.