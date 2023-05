"Da 23 anni non cammino più. Alle imprese dico: investite in sicurezza"

Incontriamo Maurizio a Città della Scienza, alle porte di Napoli, nel giorno in cui si firma un protocollo per la sicurezza sui luoghi di lavoro fra Inail e Dipartimento Aerospaziale della Campania. Maurizio Vezzo faceva l'operaio per una ditta di manutenzioni quando, 23 anni fa, fu vittima di un incidente sul lavoro all'interno della vecchia sede del Tribunale di Castel Capuano. Un ascensore precipitò per metri, provocandogli la frattura della colonna vertebrale. “Capii subito che non avrei più camminato - racconta alla Tgr Maurizio - La cosa più difficile fu avvertire mia madre, telefonandole dall'ambulanza”. Oggi Maurizio è padre di una splendida bimba, è campione di Subbuteo: “Ho saputo reagire, non tutti ce le fanno”. “Alle imprese dico: investite in sicurezza”.