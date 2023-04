Salernitana testa e gambe al derby di Napoli

La Salernitana s'allena nel primo pomeriggio in città. La squadra di ritrova dopo il successo netto e convincente contro il Sassuolo e forte di una striscia di risultati utili consecutivi, ben otto, mai raggiunta prima nella sua storia in massima serie. E' anche per questo che mister Paulo Sousa si è conquistato di diritto non solo un posto nel cuore dei tifosi ma anche nel pantheon di coloro che hanno lasciato il segno per la squadra granata.

Il metodo e l'umiltà predicati dall'allenatore portoghese hanno fatto breccia. "Le vittorie ti danno convinzione e ti aiutano a giocare bene - ha detto il mister nel dopopartita all'Arechi- Non dobbiamo abbassare la guardia perché le squadre che sono dietro di noi in classifica hanno un passo molto veloce. Noi però dobbiamo pensare a noi stessi - ricorda Sousa - sapendo che con questo spirito possiamo raggiungere l’obiettivo salvezza”.

A crederci è tutto l'ambiente, che a piè sospinto s'avvicina al traguardo storico della doppia salvezza consecutiva in Serie A. Nel frattempo, testa-cuore-gambe sono tutte al derby di sabato al Maradona, la più speciale delle partite.