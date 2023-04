L'arte di Morelli: "Metto insieme John Lennon e Pino Daniele"

Rigore musicale, consapevolezza artistica e tanto coraggio in "That's Napoli Live Show". Lo spettacolo dell'irrefrenabile maestro Carlo Morelli andato in scena in un gremito Teatro Augusteo di Napoli. Virtuosismi vocali di pregio quelli dispensati dalla band - tra solisti e corali - che hanno coinvolto il pubblico in sala. Suggestioni forti da brani in cui si fondono la canzone classica napoletana e la pop dance mondiale. “Metto insieme John Lennon e Pino Daniele: Imagine e Napul'è si parlano”, ha detto l'artista.