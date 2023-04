Trasporti, si tratta per il ponte di Pasqua

Prove tecniche di pienone ma con l'incognita trasporti: per la Pasqua napoletana si prevedono numeri molto vicini al sold out. Un primo assaggio già in questo fine settimana: tante le persone per strada. Ma in vista del weekend di festa resta il tema degli spostamenti per cittadini e turisti.

Ieri un primo vertice tra Anm e sindacati per garantire la continuità del servizio sull'intera giornata di Pasqua. Il nodo principale riguarda la fascia oraria compresa tra le 13 e le 16.30, non compresa nel contratto di servizio. Di conseguenza, necessario un accordo specifico per garantire l'estensione del servizio. Come già avvenuto a Capodanno. Le parti hanno messo sul tavolo le loro richieste: l'aggiornamento è previsto per mercoledì. Traspare ottimismo, ma quello dei trasporti resta un tema che va oltre la Pasqua ed il turismo.