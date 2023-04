Tre ordinanze speciali per accelerare la ricostruzione post-sisma a Ischia

Venti interventi per complessivi 90 milioni di euro sull'isola d'Ischia. È il contenuto delle tre ordinanze speciali firmate dal commissario straordinario Giovanni Legnini per accelerare e semplificare le procedure di ricostruzione pubblica, in deroga a diverse disposizioni di legge, dopo il terremoto del 2017 nei comuni di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio. In particolare, i lavori riguarderanno i 9 edifici scolastici danneggiati dal sisma, la riparazione e la messa in sicurezza dei municipi dei tre Comuni, due cimiteri e altri edifici pubblici. Verranno eseguite anche opere di contrasto al dissesto idrogeologico. Tra le strutture che verranno recuperate il palazzo Bellavista, l’ex Osservatorio geodinamico a Casamicciola e il complesso di Santa Restituta con la valorizzazione dell’importante area archeologica a Lacco Ameno. Entro l'anno previsto l'avvio della metà dei lavori programmati. "Nel frattempo continuano anche gli interventi post-frana e già da questa settimana apriranno nuovi importanti cantieri a Casamicciola e negli altri comuni dell'isola", ha detto Legnini.