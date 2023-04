Turismo, pienone per il ponte del 25 aprile

Quartieri Spagnoli. Murale di Maradona. L'afflusso di visitatori è continuo. Centinaia di persone a ogni ora del giorno. I tutor turistici del Comune arrivano adesso anche qui per fornire informazioni su luoghi d'arte e mobilità.

L'annata da record del Napoli è altro carburante nel motore del turismo che traina l'economia della città. La festa scudetto sarà il primo appuntamento dopo i ponti di Primavera.

Ponti che finora proseguono nel solco di Pasqua: 80% di camere occupate per il 25 aprile. Pienone in vista per il Primo maggio. Federalberghi sottolinea che in tanti hanno prenotato anche fino a quattro notti. Tempo in più per tour che toccano anche le aree meno centrali della città.

Nel frattempo, il Comune discute con gli operatori del settore dell'imposta di soggiorno. L'aumento scatterebbe da luglio. La tassa, a Napoli, è sui livelli - e in qualche caso più bassa - rispetto alle altre grandi città d'arte italiane. "Chiediamo però - dice l'Abbac, l'associazione dei bed&breakfast" che le risorse siano impiegate per potenziare i servizi per i viaggiatori".