Turismo, pienone per Pasqua. A Napoli accordo sui trasporti

Dati migliori anche rispetto al 2022, l'anno della vera ripartenza dopo il covid. Il settore del turismo viaggia a pieni giri in questo weekend di Pasqua con la Campania tra le mete più gettonate per la sua offerta unica e variegata. Un boom sottolineato anche dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, nel consueto punto del venerdì.

A fare il pieno, sono i luoghi di arte e cultura. Così come le isole e la costiera. Nonostante le condizioni meteo non ideali. A Napoli, stima Confcommercio, è previsto un 5% rispetto allo scorso anno. Con la buona notizia del ritorno dei turisti americani. "Purtroppo - dice Massimo Di Porzio, presidente provinciale di Confcommercio - restano ancora punti dolenti: dall'abusivismo commerciale (in questo periodo legato, soprattutto, ai gadget della Napoli calcistica) fino alla sicurezza e ai trasporti”.

Proprio in tema trasporti, si è conclusa positivamente la trattativa tra Anm e sindacati. Per Metro 1, autobus e funicolari: servizio mattina e pomeriggio nel giorno di Pasqua, a eccezione di uno spacco per pranzo.

Nel dettaglio:

Metro1 Ultima corsa mattinale da Piscinola (12:36) e da Garibaldi (13:04). Prima corsa pomeridiana da Piscinola (16:48), Garibaldi (17:28)

Funicolari Riapertura solo per Centrale e Montesanto. Ultima corsa mattinale (13:00). Prima corsa pomeridiana (16:39)

Bus Servizio sospeso alle 13:30. Riprende alle 16 sulle seguenti linee: 181-140-143-165-612-633-C16-C31-R6-139-147-NC- 144-162-201-204-254- C63-3M- 116-151-158-175-182-184-195-196-R2-R5-178-169-168-C67- 2

Alibus Servizio no stop



Trenitalia, infine, aggiunge 18 nuove corse - domenica e lunedì – sulle linee Napoli-Villa Literno-Formia, Caserta-Salerno, Napoli-Caserta e Salerno-Napoli Campi Flegrei.