Turismo, +20% di viaggiatori sulle linee ferroviarie regionali

Ai Quartieri Spagnoli, presi d'assalto dai visitatori di Largo Maradona, riapre – dopo anni - l'uscita Montecalvario della stazione metro Toledo. Praticamente un accesso diretto all'area del murale.

"Il trasporto su ferro - dice il sindaco Manfredi - è il futuro di una città come Napoli". Una sistema di mobilità sostenibile per turisti e residenti che passa - tuttavia - da tappe attese da tempo: la Linea 6, i nuovi treni della Linea 1, la manutenzione della Funicolare di Chiaia.

In questo ponte del 25 aprile, con nove milioni di italiani in viaggio, il tema trasporti è di strettissima attualità. Rispetto allo scorso anno, Trenitalia stima un +15% di passeggeri sull'Alta Velocità e un +20% sulle linee regionali della Campania.

Per far fronte alla domanda, Trenitalia ha potenziato l'offerta regionale con 20 nuovi collegamenti nei giorni festivi. Per circa 15mila posti in più.

Un maggior afflusso di viaggiatori implica maggiore impegno per la sicurezza nelle stazioni. “Da inizio aprile – spiega Teresa Gargiulo del compartimento Polfer per la Campania – sono stati svolti 45mila controlli, con 30 denunce e 12 arresti”.