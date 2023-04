Mann, Cristo Velato, Palazzo Reale: assalto di turisti alle bellezze di Napoli

Pieno di visitatori ai musei di Napoli, aperti gratuitamente al pubblico come quelli di tutta Italia in occasione del 25 aprile. I turisti hanno preso d'assalto particolarmente il Mann, Palazzo Reale e la Cappella San Severo con il Cristo Velato. Grande successo per la mostra di Caravaggio, in tanti anche al Rione Sanità.