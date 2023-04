Napoli, tutti in fila per i siti storici e culturali

Il Complesso monumentale dell'Annunziata è tra i luoghi d'arte aperti a Napoli nel sabato di Pasqua. Accanto alla basilica, a due passi da Forcella, la Ruota degli Esposti dove, fino al 1875, si lasciavano i neonati che i genitori non riuscivano a tenere con sé.

La giornata di pioggia non ha fermato i turisti: 200 mila le presenze stimate in città fino a Pasquetta. Superati anche i numeri dello scorso anno. All'ingresso del Museo archeologico nazionale lunga coda fin dal mattino.

A sfidare il temporale anche i turisti in attesa di entrare al Maschio Angioino. Il castello sarà aperto anche a Pasqua, fino alle 13:30, e per tutta la giornata di lunedì. Resta chiuso, invece, Castel dell'Ovo per interventi di manutenzione.

Nel servizio, l'intervista a Carmine Maturo - Responsabile del Complesso monumentale dell'Annunziata