Tutti i dettagli del piano traffico (e sanitario) per Napoli-Salernitana

Permettere ai napoletani di festeggiare senza che, però, le celebrazioni per lo scudetto si trasformino in un bollettino di guerra e che sia messo a rischio il patrimonio artistico della città.

E' l'obiettivo del piano messo a punto da Comune e Regione in vista della sfida con la Salernitana e che si concentra su traffico e gestione sanitaria delle eventuali emergenze.

Dalle 12 di domenica e, in caso di scudetto, fino alle 4 di lunedì mattina, il centro della città diventerà una maxi isola pedonale, da piazza Garibaldi a Fuorigrotta. Allo stadio, di fatto, si potrà arrivare solo attraverso la tangenziale. Una novantina i varchi che saranno presidiati, con l'ausilio anche di duemila agenti che dovrebbero arrivare da Roma. Il transito sarà comunque consentito a una serie di categorie, come disabili e medici in visite domiciliari d'emergenza.

Dovrebbe tenersi a breve una riunione per potenziare il trasporto pubblico. Sul tavolo l'aumento delle corse di bus e metro e il prolungamento degli orari del servizio.

Sul fronte sanitario saranno allestiti dodici punti di primo soccorso, ad esempio all'esterno dello stadio e a piazza Plebiscito, e scatterà, già dalle 10 di domani, il divieto di sosta e di fermata nel raggio di trecento metri dai sei pronto soccorso allertati: ospedale del mare, Cardarelli, Santobono, San Paolo, Pellegrini e Cto.

Presidiati, infine, i principali monumenti per proteggerli dagli eccessi della festa. Fari puntati, tra le altre, su piazza del Gesù, piazza Municipio e piazza San Domenico Maggiore.