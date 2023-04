Ucciso per errore, la famiglia rifiuta il risarcimento

Il suo omicidio fu un errore, perché lui con la camorra non aveva nulla a che fare, ma la sua morte fu reale. E oggi a distanza di 23 anni da quando due uomini del clan Polverino decisero di mettere fine alla vita di Giulio Giaccio, 26 anni, tra Marano di Napoli e Pianura, sciogliendolo poi nell'acido, la sua famiglia non ha avuto dubbi quando ha rifiutato il risarcimento proposto dai due imputati per questo delitto. Alla vigilia dell'udienza preliminare Salvatore Cammarota e Carlo Nappi, arrestati lo scorso dicembre al termine di una lunga indagine della direzione distrettuale antimafia di Napoli, per essere stati i mandanti di quell'omicidio, hanno infatti offerto 30mila euro ciascuno, 10mila euro per ogni congiunto, alla famiglia di Giulio. E poi alcuni immobili. "Il massimo sforzo economico" che i due possono sostenere, hanno scritto i loro difensori.

"Non c'è prezzo per ripagare la vita di Giulio", hanno fatto sapere i suoi familiari, chiusi nel dolore. Un operaio edile che fu scambiato per un'altra persona e ammazzato nonostante i tentativi di dimostrare di essere estraneo all'incubo che stava vivendo.

Nel servizio l'intervista all'avvocato Alessandro Motta, legale della famiglia Giaccio.