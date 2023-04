Una fiaccolata e un murale per Francesco Pio Maimone: "Sia fatta giustizia"

Un corteo a Mergellina per chiedere giustizia per Francesco Pio Maimone. A un mese di distanza dall'omicidio del giovane originario di Pianura, avvenuto proprio nella zona degli Chalet, familiari, amici e semplici conoscenti hanno dato vita a una fiaccolata per chiedere che sia fatta giustizia per una morte assurda, con Maimone colpevole solo di trovarsi nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Al giovane, colpito da un proiettile esploso all'apice di una rissa in cui non era coinvolto, sarà dedicato anche un murale realizzato nei pressi della sua abitazione.

Nel servizio l'intervista al papà della vittima, Antonio Maimone.