Spalletti: "Osimhen? Potrebbe entrare a gara in corso"

Buone notizie da Castel Volturno. Osimhen convocato per la partita contro il Verona. Il bomber del Napoli è avviato ormai verso il pieno recupero. “Difficile immaginare di impiegarlo per novanta minuti, ma potrebbe giocare per venti se ce ne fosse bisogno”, spiega Luciano Spalletti.

La gara di martedì con il Milan è un pensiero fisso nella testa di tifosi e calciatori, ma il tecnico toscano invita a tenere alta l'attenzione per il campionato: "Se vinciamo questa gara, mancherebbero solo tre vittorie alla conquista dello scudetto".

Annunciati tanti cambi. Alcuni calciatori come Lobotka e Di Lorenzo hanno bisogno di tirare il fiato. In attacco Raspadori si candida a una maglia da titolare. Chi potrebbe partire dalla panchina è invece Kvratskhelia.