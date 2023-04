Viaggio sul secondo nuovo treno della linea 1

Il principale disagio lamentato dai passeggeri della linea 1 della metropolitana di Napoli già dal primo maggio potrebbe essere alleviato perché l'attesa tra una corsa e l'altra scenderà a 10 minuti. Lo assicurano Anm e Comune in occasione della messa in esercizio del secondo nuovo treno sulla tratta Piscinola-Garibaldi. Un passo verso la sostituzione dell'intera vecchia flotta. Quando circoleranno tutti i 20 treni da 1250 passeggeri ciascuno si attenderanno al massimo 3 minuti in banchina.

Nel servizio le interviste a Massimo Simeoli, direttore generale ANM, a Vincenzo Orazzo, direttore divisione ferrovie metropolitane e a Nino Simeone, presidente della commissione infrastrutture del Consiglio comunale di Napoli