Vigilia di Napoli-Milan, il video degli allenamenti degli azzurri

Alla vigilia di Napoli-Milan gli azzurri si sono ritrovati in mattinata a Castel Volturno per gli allenamenti. Viktor Osimhen si prepara a rientrare come titolare per la sfida Champions allo stadio Diego Armando Maradona dopo il suo ingresso in campo al 73' della partita di campionato contro il Verona. Oggi si è allenato con il gruppo. L'obiettivo della squadra di Spalletti è di ribaltare il risultato dell'andata dei quarti di Champions e agguantare la semifinale. Nel pomeriggio sono attese le conferenze stampa del tecnico del Napoli che dovrebbe presentarsi ai giornalisti insieme a Juan Jesus alle 18. Per il Milan parlerà Stefano Pioli alle 19.