Vigilia Juve, Spalletti blinda il suo Napoli

L'intenzione è di tenersi fuori dalle polemiche o comunque di tenere a debita distanza dalla squadra qualunque tipo di distrazione: niente conferenza stampa alla vigilia della partita, scelta inusuale per chi come Spalletti non si è mai tirato indietro sul piano mediatico, troppi i possibili argomenti extracalcistici a 24 ore dalla gara dello Stadium. Juve-Napoli non sarà la sfida scudetto, ma le motivazioni da entrambe le parti non sono poche: vendicare il 5-1 dell'andata è l'obiettivo dichiarato dei bianconeri, conservare il vantaggio sulle inseguitrici con una giornata in meno da giocare il risultato che gli azzurri vogliono portare a casa dal posticipo. Il Napoli partirà oggi per Torino con le assenze annunciate, Spalletti dovrà necessariamente attingere a nuove risorse o fare affidamento sui disponibili per l'intera partita: Olivera, per esempio, senza Mario Rui non avrà un sostituto naturale. Lozano ed Elmas si alterneranno a destra per sopperire all'assenza di Politano, Raspadori diventa vice Osimhen ma anche possibile sostituto di Kvaratskhelia. Le certezze sono i rientri di Kim e Anguissa, che riportano centimetri e muscoli in mezzo al campo. Ce ne sarà bisogno, ma servirà soprattutto il ritorno alle vecchie abitudini sotto porta: solo tre gol nelle ultime cinque partite giocate tra campionato a Champions, il Napoli delle meraviglie aveva abituato a ben altro i suoi tifosi.