Vini campani, Caputo: "Lavoriamo sulla riconoscibilità delle nostre produzioni"

In vetrina, quella di un negozio o di una fiera come Vinitaly, o su uno scaffale, i vini campani puntano ad essere più riconoscibili anche per quel 54% di italiani che secondo un'indagine di Nomisma non hanno acquistato le nostre produzioni vinicole negli ultimi 12 mesi.

Per profumi e sapori la nostra identità enologica non è in discussione. Serve insistere sulla consapevolezza del marchio da parte dei consumatori, anche attraverso l'introduzione di un brand Campania Dop. Una regione che ha già visto crescere il volume dell'export e la competitività internazionale.

Centrale l'abbinamento con il cibo: a Verona premiati anche i ristoranti che si sono fatti ambasciatori dei vini campani.

Nel servizio l'intervista all'assessore all'agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo.