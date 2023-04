Vivere la malattia oncologica a Ischia: "Costretti a lasciare l'isola per curarci"

A Silvio Carcaterra è stato diagnosticato un tumore tre anni fa. Da allora è costretto a prendere molti traghetti per lasciare periodicamente Ischia, dove vive, e andare a curarsi a Napoli. Sull'isola verde manca un tomografo per gli esami pet-tac e soprattutto non c'è la possibilità di sottoporsi a radioterapia. Una vita di sacrifici legati ai numerosi spostamenti da fare, spesso in condizioni metereologiche avverse, sia d'inverno che d'estate.