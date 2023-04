Voragine a Secondigliano, sgomberate due palazzine

Due palazzine sgomberate, diverse famiglie allontanate da casa. Circa 500 invece i residenti in via del Cassano, nel quartiere di Secondigliano a Napoli, ancora senz'acqua a causa della voragine che si è aperta nella notte per le forti piogge degli ultimi giorni.

Nel corso della giornata il terreno perimetrale ha continuato a franare a causa del persistere delle precipitazioni: non potendo escludere un peggioramento del dissesto, i residenti sono stati diffidati dal permanere nelle abitazioni fino al cessato pericolo.

Un buco nel suolo di 200 metri quadri di superficie, otto di profondità. Sul posto Municipale, Vigili del Fuoco e protezione civile: secondo le ricostruzioni tutto avrebbe origine dalla rottura di un collettore superficiale che sarebbe a sua volta crollato sulla fogna, dieci metri sotto terra.

Questo rende difficile la riparazione: i tecnici dell'Abc, l'azienda che si occupa della gestione delle risorse idriche, sono intervenuti già alle prime ore del mattino ma bisogna operare in profondità per il ripristino della fogna. La pioggia che continua a cadere rallenta gli interventi a causa dell'arrivo di altra acqua da caditoie e pluviali.

Erano quasi le quattro di notte quando la strada ha iniziato a cedere: non sono state coinvolte né persone né veicoli in un'area che nelle ore diurne è molto frequentata e trafficata a causa della presenza di negozi.

Nella stessa strada due anni fa un altro crollo, sempre a causa delle forti piogge: la voragine aveva inghiottito una vettura.

Il maltempo continuerà a interessare la regione fino alle 21 di lunedì: allerta di colore giallo su tutta la Campania per piogge e temporali.